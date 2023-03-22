В Перми могут появиться дорожные знаки для водителей электросамокатов

Власти Перми могут установить дорожные знаки, запрещающие движение электросамокатов. Как пояснили в администрации города, «введенные с 1 марта 2023 года новые дорожные знаки 3.35 "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено" будут применяться при организации дорожного движения по мере необходимости».

Планируется, что знаки будут установлены в местах, где самокаты представляют опасность для пешеходов. Новые знаки будут распространяться не только на электросамокаты, но и на другие средства индивидуальной мобильности – электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса.

Отметим, что с 1 марта средства индивидуальной мобильности признаны транспортными средствами. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 километров в час, а масса самих устройств ограничена 35 килограммами. При этом сами такие устройства теперь являются полноценной частью дорожного движения со всеми вытекающими последствиями: ограничениями и ответственностью за нарушения ПДД.