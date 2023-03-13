В Перми с 15 апреля проезд в общественном транспорте подорожает до 35 рублей

С 15 апреля в Перми повысится стоимость проезда в общественном транспорте: она составит 35 рублей. Как сообщает пресс-служба мэрии, соответствующее уведомление уже направлено в городскую думу.

Стоимость оплаты багажа будет пропорциональна тарифу. Право на пересадку сохранится в виде отдельного тарифного плана на гражданском электронном проездном и составит порядка 50% от стоимости тарифа – 18 рублей. На безлимитных проездных сохранится возможность пользоваться пересадками без ограничений.

Власти отмечают, что плановая индексация тарифа в 2022 году позволила развивать маршрутную сеть. Были запущены новые маршруты, продлены существующие, организованы новые транспортные связи более чем между 10 микрорайонами. Ежедневный выпуск на линию был увеличен на 33 автобуса.