В Перми с 15 апреля проезд в общественном транспорте подорожает до 35 рублей

С 15 апреля в Перми повысится стоимость проезда в общественном транспорте: она составит 35 рублей. Как сообщает пресс-служба мэрии, соответствующее уведомление уже направлено в городскую думу.
Стоимость оплаты багажа будет пропорциональна тарифу. Право на пересадку сохранится в виде отдельного тарифного плана на гражданском электронном проездном и составит порядка 50% от стоимости тарифа – 18 рублей. На безлимитных проездных сохранится возможность пользоваться пересадками без ограничений.
Власти отмечают, что плановая индексация тарифа в 2022 году позволила развивать маршрутную сеть. Были запущены новые маршруты, продлены существующие, организованы новые транспортные связи более чем между 10 микрорайонами. Ежедневный выпуск на линию был увеличен на 33 автобуса.
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