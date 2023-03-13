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Пермский край вошел в топ-пять России по количеству электромобилей

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Shutterstock.com

По итогам 2022 года Пермский край занял пятое место в России по количеству зарегистрированных электромобилей. По данным ГИБДД России, в крае зарегистрировано более 1,6 тыс. электромобилей. Прикамье уступило Иркутской области, Приморскому краю, Москве и Краснодарскому краю.

Напомним, с 1 января 2022 года в Пермском крае владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога. Данная налоговая льгота действует до 2028 года включительно. Кроме того, по краю уже установлено 40 электрозарядных станций для электромобилей.

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