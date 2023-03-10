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В субботу в Перми будет временно ограничено движение по Сибирской

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Shutterstock.com

В субботу, 11 марта, будет временно приостанавливаться движение всех видов транспорта по Сибирской в районе Дома офицеров. С 12:00 до 16:00 с интервалом каждые 15 минут транспорт будет останавливать. Как пояснили в городском департаменте дорог и благоустройства, ограничения связаны с церемонией возложения цветов, посвященной 80-летию со Дня народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны.

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