В субботу в Перми будет временно ограничено движение по Сибирской

В субботу, 11 марта, будет временно приостанавливаться движение всех видов транспорта по Сибирской в районе Дома офицеров. С 12:00 до 16:00 с интервалом каждые 15 минут транспорт будет останавливать. Как пояснили в городском департаменте дорог и благоустройства, ограничения связаны с церемонией возложения цветов, посвященной 80-летию со Дня народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны.