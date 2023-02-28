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В этом году в Перми планируется организовать еще три плоскостные парковки

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Shutterstock.com

Власти Перми планируют в этом году организовать работу еще трех плоскостных парковок. Как сообщается на сайте администрации города, они появятся в районе домов №21 и №23 на Попова, в районе дома №1 на Пушкина, в районе остановочного пункта «Разгуляй» по направлению в сторону Цирка.

Цель создания таких парковок — снизить спрос на парковки, расположенные вдоль проезжей части, со стороны водителей, оставляющих свои транспортные средства на продолжительное время в течение рабочего дня.

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