В этом году в Перми планируется организовать еще три плоскостные парковки

Власти Перми планируют в этом году организовать работу еще трех плоскостных парковок. Как сообщается на сайте администрации города, они появятся в районе домов №21 и №23 на Попова, в районе дома №1 на Пушкина, в районе остановочного пункта «Разгуляй» по направлению в сторону Цирка.

Цель создания таких парковок — снизить спрос на парковки, расположенные вдоль проезжей части, со стороны водителей, оставляющих свои транспортные средства на продолжительное время в течение рабочего дня.