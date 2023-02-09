Стоимость сквера на месте старого зоопарка в Перми оценили в 300 млн рублей

Власти Пермского края на рабочем совещании в Москве с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко обсудили проект сквера на месте старого зоопарка в Перми, переезд художественной галереи и самого зоопарка. В совещании также участвовал митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным источника, проект мемориального сквера уже разработан и направлен на госэкспертизу. Стоимость строительства сквера на месте бывшего Архиерейского кладбища оценивается в 300 млн рублей. Ранее краевые власти сообщали что в проекте восстановления Архиерейского подворья готов принять участие Сбербанк.