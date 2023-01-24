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В феврале в центре Перми заработают «умные» остановки

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t.me/demkin_an

Установку «умных» остановок в центре Перми планируют завершить в феврале. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Сейчас подрядчики настраивают каналы связи и его интеграцию с внешними системами, например, навигационного контроля транспорта для отображения на табло.

Напомним, первая «умная» остановка была смонтирована в октябре прошлого года на улице Ленина на остановочном пункте «Улица Плеханова». Остановки оснащены табло, которое показывает время прибытия транспорта, системой видеонаблюдения и кнопками вызова экстренных служб, а также usb-разъемами и бесплатным Wi-Fi. Всего в городе установлено 28 таких павильонов. 

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