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Власти Перми планируют привести все автостоянки к единому внешнему виду

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Shutterstock.com

Администрация Перми обязала владельцев автостоянок к июню 2023 года привести объекты к единому внешнему виду. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на замначальника департамента земельных отношений администрации Перми Надежду Санникову.

Так, предприниматели должны оградить территорию, выставить пост охраны, установить осветительное и информационное оборудование. Также на территории должен быть контейнер для накопления отходов. В случае отказа соблюдать правила благоустройства с владельцами будет расторгнут договор аренды.

По данным мэрии, городской департамент земельных отношений заключил 99 договоров аренды земельных участков под автостоянки: 26 действующие, 73 возобновлены на неопределенный срок.

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