В этом году в Пермском крае установят более 30 зарядных станций для электрокаров

Пермский край получит 85,6 млн рублей из федерального бюджета на реализацию проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Об этом сообщили в краевом Минэкономразвития. Средства будут направлены на компенсацию части затрат предпринимателям, устанавливающим зарядные станции. Власти будут компенсировать до 60% расходов на закупку оборудования и до 30% трат на технологическое присоединение к электросетям.

В 2023 году в Прикамье планируется разместить свыше 30 электрозарядных станций. Всего на территории края действуют 30 электрозарядных станций.