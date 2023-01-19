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В этом году в Пермском крае установят более 30 зарядных станций для электрокаров

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Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края

Пермский край получит 85,6 млн рублей из федерального бюджета на реализацию проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Об этом сообщили в краевом Минэкономразвития. Средства будут направлены на компенсацию части затрат предпринимателям, устанавливающим зарядные станции. Власти будут компенсировать до 60% расходов на закупку оборудования и до 30% трат на технологическое присоединение к электросетям.

В 2023 году в Прикамье планируется разместить свыше 30 электрозарядных станций. Всего на территории края действуют 30 электрозарядных станций.

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