В Перми сумма штрафов за неоплату парковок достигла 114 млн рублей

За 2022 год оплата парковок в центральной части Перми принесла в бюджет 124 млн рублей. В прошлом году сумма добровольной оплаты превысила объём штрафов, поступивших за неоплаченную парковку. Так, штрафы за неоплату парковок в 2022 году пополнили городской бюджет на 114 млн рублей. Как отмечает пресс-служба администрации города, сложилась тенденция, что сумма добровольной оплаты превышает объем штрафов.

– Для удобства жителей города созданы лояльные условия для оплаты парковочного пространства. Например, пользователь платной парковки может произвести оплату парковки после ее завершения, используя функцию постоплаты, до 23:59 текущих суток, в которые была осуществлена парковка, а также в течение дня, следующего за днём окончания парковочной сессии, при помощи сайта либо мобильного приложения. А при досрочной остановке парковочной сессии пользователю осуществляется возврат денежных средств за каждый полный неиспользованный оплаченный час, – рассказал начальник Пермской дирекции дорожного движения Дмитрий Артёменко.