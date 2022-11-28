В Перми увеличилась стоимость платной парковки в центре

В Перми начала работу новая тарифная зона платной парковки — №102. Стоимость парковки на ней увеличится на 10 рублей и составит 30 рублей в час. Этот участок ограничен улицей:

Пушкина от улицы Попова до улицы Краснова

Краснова от улицы Пушкина до улицы Сибирской

Сибирская от улицы Краснова до улицы Революции

Революции от улицы Сибирской до улицы Максима Горького

Максима Горького от улицы Революции до улицы Монастырской

улица Монастырская от улицы Максима Горького до улицы Попова

Как рассказали в администрации города, автомобилисты могут приобрести абонементы для парковки в зоне №102 на 10, 20, 40, 60 и 120 рабочих дней.