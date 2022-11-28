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В Перми увеличилась стоимость платной парковки в центре

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Shutterstock.com

В Перми начала работу новая тарифная зона платной парковки — №102. Стоимость парковки на ней увеличится на 10 рублей и составит 30 рублей в час. Этот участок ограничен улицей:

  • Пушкина от улицы Попова до улицы Краснова
  • Краснова от улицы Пушкина до улицы Сибирской
  • Сибирская от улицы Краснова до улицы Революции
  • Революции от улицы Сибирской до улицы Максима Горького
  • Максима Горького от улицы Революции до улицы Монастырской
  • улица Монастырская от улицы Максима Горького до улицы Попова

Как рассказали в администрации города, автомобилисты могут приобрести абонементы для парковки в зоне №102 на 10, 20, 40, 60 и 120 рабочих дней. 

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