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Пермская транспортная система признана лучшей в России

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Фото: пресс-служба администрации Перми

Пермь заняла первое место среди городов России по качеству общественного транспорта, по версии компании SIMETRA, которая занимается моделированием транспортных систем в России и других странах. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин в своем телеграм-канале. За два года Пермь поднялась в рейтинге с девятого места на первое.

Всего была проанализирована транспортная работа в 82 городах России, исключая Москву и Санкт-Петербург. Оценивались доступность транспорта, функциональность транспортной сети, комфорт и удобство, безопасность и устойчивость развития. В новом исследовании большое внимание было уделено детальному учету систем магистрального транспорта и их доступности для жителей городов, а также количеству обособленной инфраструктуры для движения общественного транспорта, например, выделенных полос.

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