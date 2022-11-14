Власти Перми перенесли сроки повышения стоимости парковки

В Перми не состоялось, запланированное на 14 ноября, повышение стоимости платной парковки в центре. В пресс-службе администрации города пояснили, что продолжается подготовка к началу работы новой подзоны платной парковки — №102. Городские власти не отказываются от своих планов. О дате старта работы подзоны в центре Перми будет сообщено дополнительно.

Напомним, в Перми должна была появиться новая парковочная зона №102, которая будет ограничена улицами Попова, Монастырской, Максима Горького и Краснова, а также участки улиц Сибирской и Революции. Стоимость тарифа в этой зоне планировалось повысить до 30 рублей в час.