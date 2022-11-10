Водителей Перми с начала года за неоплаченную парковку оштрафовали на 63 млн рублей

Штрафы за неоплаченную парковку в Перми с начала 2022 года составили 63 млн рублей. Как отмечает пресс-служба администрации Перми, в отличие от прошлых лет в этом году сумма добровольной оплаты парковок превышает объем штрафов. Так, сумма штрафов с начала этого года на 27,6% меньше, чем прошлогодняя.

Объем поступлений в бюджет Перми за пользование платными парковками с 1 января по 30 сентября этого года составил 87 млн рублей. Ранее было наоборот. В период с января по сентябрь 2021 года за за парковки поступило 72 млн рублей, а от штрафов – 87 млн рублей.