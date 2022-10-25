В Перми 1 ноября заработают первые плоскостные парковки

C 1 ноября в Перми начнут работу четыре плоскостные муниципальные парковки. Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, они расположены на пересечении улиц Ленина и Попова в районе дома по улице Ленина, 68/2, вблизи здания по улице Пермской, 7 (трамвайное кольцо «Разгуляй») и вдоль домов по улице Революции, 22 и 24.

Режим работы платных плоскостных парковок – с 09:00 до 19:00 ежедневно, за исключением выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней, а стоимость составит 20 рублей в час.

Напомним, плоскостная парковка представляет собой одноуровневую площадку для временного размещения автотранспорта, оборудованную системами фотовидеофиксации и видеонаблюдения, дорожными знаками и разметкой.