Почему в Пермском крае высокий риск бездомности?

Авторы исследования оценивали индикаторы бездомности — проблемы, сопутствующие этому явлению (безработица, долги, аварийное жилье, разрушенные семейные связи). На их основе был рассчитан сводный индекс для каждого региона. Эксперты говорят, что высокое место в рейтинге необязательно значит, что много людей живет на улице — скорее находятся в уязвимом положении. Острее всего ситуация выглядит в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке. Возглавляют антирейтинг Якутия (8,94 балла из 10 возможных), Тыва (8,78 баллов) и Чукотка (8,44).

У Пермского края около 6,56 балла и 17 место из 85, а у соседней Свердловской области — 5,2 балла и 35-я строчка антирейтинга. Ленинградская и Свердловская области в этом списке еще ниже (37 и 40 позиции). Так почему риск бездомности в Пермском крае выше, чем в столицах и у соседнего региона с городом-миллионником? По словам Сергея Жаврида, это связано с несколькими обстоятельствами. Прежде всего — с доходами людей и состоянием жилья. «В Пермском крае доходы ниже, чем в Свердловской области и столицах, и разница в ценах этого не компенсирует. Когда денег хватает только на текущие расходы, потеря работы, невыплата зарплаты или болезнь могут быстро привести к проблемам с оплатой жилья. При этом речь не только о съемном жилье. Можно иметь собственную квартиру, но жить в аварийном доме или не справляться с коммунальными платежами. По данным за 2024 год, доля горожан, проживающих в аварийном жилье, в Пермском крае более чем вдвое выше, чем в Свердловской области».