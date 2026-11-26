Риск стать бездомным в Пермском крае выше, чем в большинстве регионов Европейской территории России. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного проектом «Если быть точным» и благотворительной организацией «Ночлежка». Эксперты составили индекс, включающий 15 показателей, связанных с бездомностью. И Пермский край оказался на 17-м месте антирейтинга. Почему в регионе риск выше, чем в соседней Свердловской области и двух столицах? Сколько бездомных людей в городе? И по каким причинам чаще всего люди оказываются на улице? Редакция «Прм.Собака.ru» поговорила об этом (и не только!) с руководителем организации «Территория передышки» Сергеем Жавридом.
Почему в Пермском крае высокий риск бездомности?
Авторы исследования оценивали индикаторы бездомности — проблемы, сопутствующие этому явлению (безработица, долги, аварийное жилье, разрушенные семейные связи). На их основе был рассчитан сводный индекс для каждого региона. Эксперты говорят, что высокое место в рейтинге необязательно значит, что много людей живет на улице — скорее находятся в уязвимом положении. Острее всего ситуация выглядит в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке. Возглавляют антирейтинг Якутия (8,94 балла из 10 возможных), Тыва (8,78 баллов) и Чукотка (8,44).
У Пермского края около 6,56 балла и 17 место из 85, а у соседней Свердловской области — 5,2 балла и 35-я строчка антирейтинга. Ленинградская и Свердловская области в этом списке еще ниже (37 и 40 позиции). Так почему риск бездомности в Пермском крае выше, чем в столицах и у соседнего региона с городом-миллионником? По словам Сергея Жаврида, это связано с несколькими обстоятельствами. Прежде всего — с доходами людей и состоянием жилья. «В Пермском крае доходы ниже, чем в Свердловской области и столицах, и разница в ценах этого не компенсирует. Когда денег хватает только на текущие расходы, потеря работы, невыплата зарплаты или болезнь могут быстро привести к проблемам с оплатой жилья. При этом речь не только о съемном жилье. Можно иметь собственную квартиру, но жить в аварийном доме или не справляться с коммунальными платежами. По данным за 2024 год, доля горожан, проживающих в аварийном жилье, в Пермском крае более чем вдвое выше, чем в Свердловской области».
Важно учитывать и другие уголки региона, так как Пермский край не ограничивается Пермью. «В небольшом или удаленном населенном пункте человеку важно не просто знать, что помощь существует, но и иметь возможность до нее добраться. Если нет денег на дорогу, плохо со здоровьем или нужно несколько раз ездить к специалистам, это становится отдельной проблемой, — замечает руководитель организации «Территория передышки». — При этом я бы не говорил, что в соседнем регионе или столицах похожих проблем нет. Само место в рейтинге не означает, что там меньше людей живет на улице. Для нас это повод посмотреть, что мешает человеку сохранить жилье и получить помощь вовремя».
Сколько бездомных в Перми?
Подсчитать точное количество бездомных в России в целом и в Пермском крае в частности невозможно. Во-первых, в законе вообще нет четкого определения бездомности. Во-вторых, такие люди невидимы официальной статистике, так как не обращаются в государственные органы.
Организация «Территория передышки» самостоятельно проводила акцию-исследование «Встретимся на улице», когда волонтеры разговаривали с разными людьми и выясняли обстоятельства их жизни. В 2022 году одномоментно зафиксировали 566 человек. «Но уличный подсчет позволяет увидеть только часть проблемы. За его пределами остаются люди, которые вынужденно ночуют у знакомых, постоянно меняют временные места проживания или живут в помещениях, не предназначенных для жилья, — объясняет Сергей Жаврид. — Поэтому число посетителей нашей организации тоже нельзя считать числом бездомных людей в Перми. Кто-то до нас не доходит, а кто-то обращается еще до потери жилья — и это возможность помочь человеку сохранить дом. Ежегодно в наши проекты обращаются около 1300 человек».
Почему люди становятся бездомными?
Нет какого-то единого портрета бездомного, так как все истории разные, но как правило, это переезд в другой город в поисках работы, потеря возможности оплачивать жилье и семейные конфликты. «Часто это несколько связанных событий. После потери заработка человек какое-то время живет на оставшиеся деньги, затем занимает, останавливается у знакомых. К нам он может прийти уже тогда, когда эти возможности закончились. Поэтому специалистам важно разобраться во всей ситуации, чтобы понять, какая помощь позволит ее изменить», — рассказывает Сергей Жаврид.
Среди посетителей проектов «Территории передышки» больше мужчин, но доля женщин растет. За последние годы стало больше обращений от молодых людей 18–25 лет, которые приходят чаще всего из-за конфликта с семьей.
Сейчас в Перми работают несколько проектов «Территории передышки» для помощи людям без дома. Это дневной центр, где можно помыться, постирать вещи, получить одежду и средства гигиены, гуманитарный автобус «Еда на колесах», кризисные квартиры для женщин и программа сопровождаемого проживания в индивидуальном жилье. Есть и социальная столовая «Накормим вместе», которой занимается общественница Галя Море. Она выросла из «Фонда еды», который открыла девушка после того, как встретила в незакрывающимся на ключ коридоре кошачьего приюта бездомного мужчину и угостила его пирожком. Недавно в городе заработала палатка обогрева для людей в беде, которым негде переночевать в холодное время. Ее организует АНО «Территория добра» и Центр социальной адаптации при поддержке Фонда президентских грантов.
По словам Сергея Жаврида, выйти из бездомности помогает сочетание безопасного жилья и сопровождения. Но после заселения работа не заканчивается. «Человеку может быть нужна помощь с доходом, долгами, бытовыми вопросами, — объясняет Сергей Жаврид. — Кому-то достаточно короткой поддержки, кому-то требуется длительное сопровождение. Для нас важно, чтобы человек мог сохранять жилье и не возвращался на улицу после следующей трудности».
В этом фоторепортаже мы показывали, как работают безопасные квартиры в Перми: в них живут женщины, пострадавшие от семейного насилия, с детьми.
Информационный обзор редакции.
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