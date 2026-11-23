Недавно начался сбор книг для фестиваля «Территория щедрости», он пройдет до 23 ноября. Одежду будут принимать до 30 ноября.

Собранные вещи от пермяков будут обменивать на пожертвования на фестивале. По словам организаторов, все заработанные средства станут вкладом в то, чтобы мамы с детьми, пострадавшие от насилия или оставшиеся без жилья, вовремя получали необходимую помощь и возвращались к безопасной жизни дома.

«За много лет работы, мы убедились, в Перми живут щедрые и неравнодушные люди. Одно пожертвование, сделанное в этот день, станет частью общей поддержки женщин, которым необходимо безопасное место и помощь», – рассказывают организаторы.

Информационный обзор редакции.