За десять лет число отказов от детей в роддомах сократилось в пять раз

Благодаря проекту в семьях остались больше 80 малышей. Число отказов сократилось со 102 случаев в 2016 году до 20 в 2025-м. Служба сохранения семьи работает с 2016 года: психологи экстренно выезжают в роддома по сигналам о возможных отказах от ребенка. Специалисты помогают женщинам справиться с бытовыми, юридическими и психологическими трудностями, если они соглашаются на поддержку.

«Исследование показало, что своевременная помощь запускает цепочку изменений — от нормализации условий и формирования привязанности к становлению идентичности "я — мама". Благодаря этому спустя 5-10 лет изученные семьи достигли стабильности и социализации, преодолели зависимость от внешней поддержки и сегодня самостоятельно справляются с жизненными задачами, искренне гордясь своим решением сохранить ребенка. Некоторые участницы даже признались, что нашли свое призвание в том, чтобы быть мамой», — поделилась результатами координатор Службы сохранения семей Татьяна Добрынина.

В фонде отмечают, что количественная статистика не отражает главного. Исследование «Дедморозим» также подсветило, что ранняя и точечная помощь в роддоме не просто спасает ребенка от интерната, а запускает внутренние ресурсы женщины и способствует созданию крепкой семьи.

Кстати! В этом фоторепортаже из безопасной квартиры, мы показывали, как живут пострадавшие от домашнего насилия женщины с детьми — подопечные организации «Территория семьи».

Информационный обзор редакции.