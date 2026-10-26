Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Исследование: запрет продажи вейпов поддерживают 72 процентов пермяков

Идею полного запрета вейпов поддерживают большинство россиян — 67%. В исследовании портала Superjob приняли участие 1600 жителей из 16 городов-миллионников.

Magnific

Пермь стала тем городом, где запрет вейпов поддерживают большинство опрошенных: 72%. Еще 11% все равно и 4% не нравится такие жесткие ограничения. Более ярые противники электронных систем доставки табака живут только в Ростове-на-Дону (73%). Реже запрет вейпов поддерживают в Екатеринбурге и Красноярске (по 60%).

Исследование показало, что среди сторонников запрета вейпов больше женщин, а также тех, кому от 35-45 лет и старше. Чем выше уровень дохода у человека, тем сильнее он поддерживает инициативу.

Отметим, что Пермский край стал первым регионом в России, где уже действует запрет вейпов. С марта 2026 года не разрешена продажа электронных приборов для потребления никотинсодержащей продукции. За несколько месяцев количество вейп-шопов в городе сократилось.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: