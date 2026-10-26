Исследование: запрет продажи вейпов поддерживают 72 процентов пермяков

Пермь стала тем городом, где запрет вейпов поддерживают большинство опрошенных: 72%. Еще 11% все равно и 4% не нравится такие жесткие ограничения. Более ярые противники электронных систем доставки табака живут только в Ростове-на-Дону (73%). Реже запрет вейпов поддерживают в Екатеринбурге и Красноярске (по 60%).

Исследование показало, что среди сторонников запрета вейпов больше женщин, а также тех, кому от 35-45 лет и старше. Чем выше уровень дохода у человека, тем сильнее он поддерживает инициативу.

Отметим, что Пермский край стал первым регионом в России, где уже действует запрет вейпов. С марта 2026 года не разрешена продажа электронных приборов для потребления никотинсодержащей продукции. За несколько месяцев количество вейп-шопов в городе сократилось.

Информационный обзор редакции.