Пермяки причислили свой город к одному из самых тихих среди миллионников

Пермь вошла в тройку самых тихих миллионников. Исследование о том, как местные жители воспринимают шум в своих городах, провели аналитики МТС.
64% респондентов в России называют свой город шумным, особенно по вечерам в будни, когда большинство людей возвращаются с работы. Только 43% пермяков оценивают уровень шума в своем городе как высокий. Ниже показатели только в Омске (38%), который оказался на первом месте рейтинга. Третью строчку занимает Волгоград (49%). Самым шумным городом назван Новосибирск: о высоком уровне говорят 73% жителей. Также в этом списке Москва (71%) и Екатеринбург (69%).
Основными источниками шума пермяки называют звук автомобилей (58%), громкие разговоры компаний на улице (33%), ремонт у соседей (25%).
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)