Жительницы Перми рассказали, какой должен быть бюджет первого свидания

Большинство жительниц Перми уверены, что для первого свидания уместен бюджет в 6,7 тыс. рублей. Ниже запросы только у женщин из Волгограда и Воронежа — 6,5 тыс. и 6,1 тыс. рублей соответственно. Дороже всего первое свидание оценивают в Омске, Тюмени и Москве — минимум 10 тыс. рублей. В целом по стране для трети россиянок сумма не имеет значения: им важнее взаимная симпатия, внимание и комфорт. Еще 26% считают, что на первое свидание уместно тратить от 10 до 20 тыс. рублей.

В списке главных красных флагов на первой встрече — запах или, наоборот, избыток парфюма (больше 40%), неопрятность (больше 36%) и нарушение личных границ типа вопросов о весе, доходе и прошлых отношениях (24,8%). Чаще всего на свидании женщин располагает к себе чувство юмора без токсичности и готовность спокойно оплатить счет в ресторане. Эти «грин флаги» отметили по 25% опрошенных.

Информационный обзор редакции.