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Пермь оказалась на 13-м месте по комфортности условий труда

Появился рейтинг городов-миллионников по комфортности условий труда. Его составили аналитики hh.ru, основываясь на оценки платформы Dream Job: учитывалось, что сотрудники пишут о рабочих местах, оборудовании, графике, бытовой инфраструктуре и физическом комфорте.

Shutterstock

Пермские компании собрали больше 13,2 тыс. отзывов, средняя оценка составила 4,003 балла из пяти. С этим показателем Пермь оказалась на 13-м месте рейтинга. К положительным моментам пермяки относят условия труда и офис, а также оборудование и спецодежду. Среди минусов реже всего фигурируют условия труда, офис, спецодежда и бытовые условия. Составители рейтинга отмечают: это говорит о том, что базовый комфорт на рабочих местах воспринимается скорее, как норма, чем как повод для критики.

В тройке лидеров Казань (4,162), Волгоград (4,156), Ростов-на-Дону (4,142), а на последних местах находятся Омск (3,982), Красноярск (3,939) и Челябинск (3,916).

Информационный обзор редакции.

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