Стало известно, в какие праздники пермяки оставили больше всего онлайн-чаевых

Судя по исследованию, чаевые в ресторанах и кафе чаще оставляют мужчины: на 35% больше, чем женщины. Что касается возраста, то благодарят официантов в основном люди 35-44 лет, они составляют 43% от всей аудитории, еще 29% — это посетители 25-34 лет.

Наибольшая активность на онлайн-платформах для оплаты чаевых фиксируется в марте. В этом месяце трафик пермяков превысил среднемесячные показатели на 16%.%. Все рекорды по чаевым побили День всех влюбленных и Международный женский день, когда объем данных вырос в 3,7 раза по сравнению со средними значениями.

Информационный обзор редакции.