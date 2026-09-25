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Стало известно, в какие праздники пермяки оставили больше всего онлайн-чаевых

Пермяки стали оставлять чаевые в кафе и ресторанах чаще. Об этом свидетельствуют данные исследования «Мегафона» и экосистемы для бизнеса «Контур»: за два года объем трафика на сайтах безналичной оплаты вырос в 2,1 раза. Летом 2026 года средняя сумма чаевых в Пермском крае достигла 330 рублей.

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Судя по исследованию, чаевые в ресторанах и кафе чаще оставляют мужчины: на 35% больше, чем женщины. Что касается возраста, то благодарят официантов в основном люди 35-44 лет, они составляют 43% от всей аудитории, еще 29% — это посетители 25-34 лет.

Наибольшая активность на онлайн-платформах для оплаты чаевых фиксируется в марте. В этом месяце трафик пермяков превысил среднемесячные показатели на 16%.%. Все рекорды по чаевым побили День всех влюбленных и Международный женский день, когда объем данных вырос в 3,7 раза по сравнению со средними значениями.

Информационный обзор редакции.

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