Вакансия стоматолога в Перми оказалась одной из самых высокооплачиваемых среди городов-миллионников

Практически во всех крупных городах в топе лучших зарплатных предложений — врачи. Также в списках вакансии в промышленности, строительстве, продажах, IT.

Самую высокую зарплату в медицине среди городов-миллионников предлагали в Перми. Стоматологу-ортопеду в частной клинике готовы платить от 400 тыс. рублей в месяц, а также компенсировать аренду жилья за первые два месяца работы и авиабилеты. Для сравнения: в Москве анестезиологу-реаниматологу обещают от 250 до 300 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге врачу ультразвуковой диагностики от 210 тыс. рублей. В Екатеринбурге стоматологу-терапевту готовы платить максимум 350 тыс. рублей

Также в топе самых высокооплачиваемых вакансий в Перми: директор магазина и заместитель начальника юридического отдела. В первом случае кандидату обещают от 97 до 126 тыс. руб., а еще дополнительные премии и корпоративные скидки, во втором — оклад от 80 до 90 тыс. руб.

Самой высокооплачиваемой вакансией среди городов-миллионников Superjob назвал должность коммерческого директора в Москве с зарплатой в 400 тыс. рублей.

Информационный обзор редакции.