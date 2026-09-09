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Исследование: известно, какие спонтанные траты чаще всего совершают пермяки

9 из 10 пермяков не жалеют о своих незапланированных тратах. Об этом свидетельствуют данные опроса Авито Услуг и Авито Товаров. Оказалось, 88% жителей хотя бы раз в жизни совершали эмоциональные покупки.

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Чаще всего незапланированные траты совершают женщины. В их топе: одежда (55%), косметика и парфюмерия (45%), товары для дома (37%), товары для хобби (29%) и аксессуары (27%). У мужчин в списке эмоциональных покупок оказываются одежда (36%) и аксессуары (21%).

Самая дорогая эмоциональная покупка у пермяков в среднем обошлась в 13 тыс. рублей. Лишь 4% опрошенных отдавали за незапланированную трату от 20 до 50 тыс. рублей.

Каждый второй пермяк признался, что на их решение о спонтанной покупке обычно влияют скидки и распродажи. Еще треть уверены, что акции упрощают выбор товара или услуги. Большинство опрошенных не жалеют о случайных тратах, ими оказались недовольны только 7%.

64% пермяков отметили, что иногда спонтанная покупка товара или заказ услуги превращаются в новую необходимость, и потом ее повторяют постоянно или время от времени. Чаще так происходит у молодых людей 18-24 лет (72%).

Информационный обзор редакции.

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