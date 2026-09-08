Стало известно, какие вакансии чаще всего рассматривают зумеры при поиске работы

Медианная ожидаемая зарплата зумеров в Пермском крае составляет 58,3 тыс. рублей. Чаще всего они претендовали на позиции менеджеров по продажам (26 тыс. резюме), упаковщиков и комплектовщиков (16 тыс.), разнорабочих (14,8 тыс.). Также в топе у соискателей до 30 лет вакансии администраторов, водителей и экспедиторов, продавцов-консультантов, официантов, курьеров, операторов call-центров и бухгалтеров.

По данным РБК-Пермь, чаще всего зумерам отказывают в трудоустройстве из-за нехватки квалификации и навыков. Это отмечает каждый второй работодатель (51%), еще 43% называют ключевой сложностью высокие зарплатные ожидания соискателей. Каждый пятый считает минусом частую смену работы.

Информационный обзор редакции.