Беспилотник врезался в жилой дом: один человек погиб, еще четверо пострадали

В Перми 7 сентября во время массированной атаки беспилотников повреждения получил многоквартирный жилой дом. Один человек погиб, еще четверо в больницах. Информацию о случившемся сообщил в социальных сетях глава Пермского края Дмитрий Махонин.
Для жителей поврежденного беспилотником жилого дома организовали временный пункт размещения. Фонд капитального ремонта в ближайшее время должен заняться восстановлением здания. Сейчас на месте работают специальные службы для ликвидации последствий.
Обломки беспилотника во время отражения атаки в Пермском крае попали в частный дом и на придомовую территорию. Здесь пострадавших нет.
Всего, по оперативным данным, в небе над Пермским краем сбили 27 БПЛА. На месте падения обломков работают экстренные службы.
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