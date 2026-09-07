Беспилотник врезался в жилой дом: один человек погиб, еще четверо пострадали

Для жителей поврежденного беспилотником жилого дома организовали временный пункт размещения. Фонд капитального ремонта в ближайшее время должен заняться восстановлением здания. Сейчас на месте работают специальные службы для ликвидации последствий.

Обломки беспилотника во время отражения атаки в Пермском крае попали в частный дом и на придомовую территорию. Здесь пострадавших нет.

Всего, по оперативным данным, в небе над Пермским краем сбили 27 БПЛА. На месте падения обломков работают экстренные службы.