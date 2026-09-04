С начала года больше 200 пермских бизнесменов закрыли свои магазины на маркетплейсах

В начале августа количество пермских продавцов на маркетплейсах сократилось на 4,9% — до 4 931. В то время как в январе их было 5 185. Такие данные приводит РБК-Пермь со ссылкой на «Контрус.Фокус».

В 2025 году ситуация была обратная: с января по август количество пермских продавцов на маркетплейсах выросло на 4,8% (+243).

Отрицательная динамика выхода работы с маркетплейсами связана с ростом издержек продавцов. По данным сервиса «Контур.Фокус», с 2023 года маркетплейсы подняли комиссии на 58–63%. Летом 2026 года появился еще один фактор — атаки дронов на склады «Вайлдберис», нарушившие логистику и увеличивавшие риски для продавцов.

Информационный обзор редакции.