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С начала года больше 200 пермских бизнесменов закрыли свои магазины на маркетплейсах

В 2026 году предприниматели стали чаще уходить с маркетплейсов. С начала года больше 200 пермских продавца закрыли свои бизнесы на «Вайлдберис» и «Озон».

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В начале августа количество пермских продавцов на маркетплейсах сократилось на 4,9% — до 4 931. В то время как в январе их было 5 185. Такие данные приводит РБК-Пермь со ссылкой на «Контрус.Фокус».

В 2025 году ситуация была обратная: с января по август количество пермских продавцов на маркетплейсах выросло на 4,8% (+243).

Отрицательная динамика выхода работы с маркетплейсами связана с ростом издержек продавцов. По данным сервиса «Контур.Фокус», с 2023 года маркетплейсы подняли комиссии на 58–63%. Летом 2026 года появился еще один фактор — атаки дронов на склады «Вайлдберис», нарушившие логистику и увеличивавшие риски для продавцов.

Информационный обзор редакции.

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