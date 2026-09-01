Пермяки могут добавить себя в «игровой стоп-лист»: в МФЦ начали оформлять новый вид самозапретов

В Пермском крае теперь доступен самозапрет на доступ к ставкам и игорным заведениям. С 1 сентября его можно установить через многофункциональные центры «Мои Документы».
Заявление об ограничении доступа к азартным играм вносят в специальный реестр. Информация появляется в нем в течение 12 часов. После этого легальные букмекерские конторы и тотализаторы не будут принимать ставки от этого человека, а игорные заведения — допускать его к игре. Самозапрет на доступ к азартным играм устанавливается минимум на год. Снять досрочно его невозможно.
По словам главы регионального МФЦ Леонида Громова, механизм «игрового стоп-листа» работает по аналогии с уже действующим запретом на кредиты. Его за год оформили больше 80 тыс. жителей Пермского края.
Информационный обзор редакции.
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