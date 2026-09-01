Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Пермяки могут добавить себя в «игровой стоп-лист»: в МФЦ начали оформлять новый вид самозапретов

В Пермском крае теперь доступен самозапрет на доступ к ставкам и игорным заведениям. С 1 сентября его можно установить через многофункциональные центры «Мои Документы».

Magnific

Заявление об ограничении доступа к азартным играм вносят в специальный реестр. Информация появляется в нем в течение 12 часов. После этого легальные букмекерские конторы и тотализаторы не будут принимать ставки от этого человека, а игорные заведения — допускать его к игре. Самозапрет на доступ к азартным играм устанавливается минимум на год. Снять досрочно его невозможно.

По словам главы регионального МФЦ Леонида Громова, механизм «игрового стоп-листа» работает по аналогии с уже действующим запретом на кредиты. Его за год оформили больше 80 тыс. жителей Пермского края.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: