В Пермском крае подсчитали количество многодетных семей: за год их стало больше на 2,7 тысячи

За год количество многодетных семей в Пермском крае выросло на 2,7 тыс. В общей сложности количество детей в них достигло почти 137 тыс.

По словам министра социального развития Пермского края Павла Фокина, одна из главных мер поддержки многодетных семей — социальный контракт, который включает в себя пособие и комплексное сопровождение (помощь в трудоустройстве, психологическая и юридическая поддержка). В 2025 году семьи заключили более 5,2 тыс. контрактов. Общая сумма поддержки — 883 млн рублей. За год число малоимущих семей с детьми сократилось почти в два раза: до 10,6 тыс.

Информационный обзор редакции.