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В Пермском крае подсчитали количество многодетных семей: за год их стало больше на 2,7 тысячи

В Пермском крае стало больше многодетных. По данным министерства социального развития за 2025 год, сейчас в регионе 40 085 семьей, воспитывающих три и больше детей.

Magnific/bristekjegor

За год количество многодетных семей в Пермском крае выросло на 2,7 тыс. В общей сложности количество детей в них достигло почти 137 тыс.

По словам министра социального развития Пермского края Павла Фокина, одна из главных мер поддержки многодетных семей — социальный контракт, который включает в себя пособие и комплексное сопровождение (помощь в трудоустройстве, психологическая и юридическая поддержка). В 2025 году семьи заключили более 5,2 тыс. контрактов. Общая сумма поддержки — 883 млн рублей. За год число малоимущих семей с детьми сократилось почти в два раза: до 10,6 тыс.

Информационный обзор редакции.

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