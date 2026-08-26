Видео приюта «Матроскин» вошло в шорт-лист Всероссийского конкурса видео о социальных проектах

Социальный ролик «Домашние животные — не вещи со сроком годности» сняла Юлия Лебедева, соосновательница брендингового агентства be art, в 2024 году. В приюте «Матроскин» рассказывали, что специально для него была написана музыка, а для маркетплейса разработана айдентика. Все котики из видео — реальные подопечные приюта «Матроскин», которые ищут или нашли дом.

Ролик отметили в номинации «Лучшая социальная реклама». В нее попали еще три видео — от фондов «Центр развития костного мозга», «Волонтеры в помощь детям-сиротам» и АНО «Движение за экологию «Друзья окружающего мира».

В рамках конкурса выберут лучшие короткометражки в жанрах игровой фильм, анимационный фильм, документальный фильм. Онлайн-награждение пройдет 29 августа.

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