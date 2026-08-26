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Стало известно, какие меры поддержки вводят для пермского бизнеса, пострадавшего от атак на склады Wildberries и Ozon

Власти Пермского края будут помогать предпринимателям, чей бизнес пострадал в результате атак БПЛА на маркетплейсы Wildberries и Ozon. В их числе — представители производственной и торговой сфер.

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Специально созданный штаб сформировал пакет мер поддержки. В него вошли краткосрочные займы для бизнеса, которые позволят пополнить оборотные средства, закрыть кассовый разрыв или срочно купить товар, сырье и материалы для продолжения работы. Для этого 250 млн рублей зарезервировано в Микрофинансовой компании Пермского края по льготным ставкам.

Для предпринимателей, у которых уже есть действующие обязательства перед МФК, доступны кредитные каникулы, либо реструктуризация задолженности. В центре «Мой бизнес» проводят консультации с экспертами по маркетплейсам, юридическим вопросам и налогам, а также запущена горячая линия.

Министерство финансов РФ также подготовило меры поддержки пострадавшего бизнеса: они предусматривают отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, приостановление проверочных мероприятий. На федеральном уровне планируют приостановить для пострадавших предпринимателей налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов до конца 2026 года.

Информационный обзор редакции.

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