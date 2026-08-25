В Пермьстате подсчитали, что пермяки не доедают около 33 килограммов фруктов и ягод

Жители Пермского края каждый месяц едят по 5,5 кг фруктов и ягод, но этого недостаточно. Об этом сообщает Пермьстат, опираясь на данные выборочного обследования за 2025 год.
Врачи советуют потреблять 100 кг в год. Пермяки в среднем едят 66,5 кг в год — на 33,5 кг меньше нормы. Результаты выборочного обследования Пермьстата показывают, что в рационе сельских жителей фруктов и ягод больше — за год получается 68,9 кг, в то время как у городских жителей 65,7 кг.
По данным статистики, за последние пять лет в Пермском крае выросло потребление фруктов и овощей: на 71%. Также пермяки стали есть больше молочных продуктов и мяса, но меньше хлеба.
Информационный обзор редакции.
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