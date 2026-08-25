Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

В Пермьстате подсчитали, что пермяки не доедают около 33 килограммов фруктов и ягод

Жители Пермского края каждый месяц едят по 5,5 кг фруктов и ягод, но этого недостаточно. Об этом сообщает Пермьстат, опираясь на данные выборочного обследования за 2025 год.

Magnific/mdjaff

Врачи советуют потреблять 100 кг в год. Пермяки в среднем едят 66,5 кг в год — на 33,5 кг меньше нормы. Результаты выборочного обследования Пермьстата показывают, что в рационе сельских жителей фруктов и ягод больше — за год получается 68,9 кг, в то время как у городских жителей 65,7 кг.

По данным статистики, за последние пять лет в Пермском крае выросло потребление фруктов и овощей: на 71%. Также пермяки стали есть больше молочных продуктов и мяса, но меньше хлеба.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: