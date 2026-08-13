О трагическом восхождении пермской альпинистки на Пик Победы могут снять фильм

По словам режиссера, в этой истории уже есть готовая драматургия — путь к цели, преодоление и результат. «Кино должно художественно осмыслять реальность, делая историю шире обычной новости. Это может быть спортивный байопик или триллер в духе "Скалолаза". Когда я узнал об этой истории, даже рассматривал для себя возможность экранизации: это достойный сюжет о людях, оставляющих след, и я хотел бы его снять», — поделился Александр Баршак, но отметил, что создание подобного фильма потребуется много ресурса: времени, а также сложных экспедиций в горы и серьезной физической подготовки актеров.

Напомним, в августе 2025 года уроженка Пермского края Наталья Наговицына совершала восхождение на Пик Победы вместе с тремя альпинистами. Во время спуска женщина сломала ногу и не смогла продолжить путь самостоятельно. Спасательная операция провалилась, и тело женщины без признаков жизни осталось на высоте 7 тыс. м.