Названы слова, которые чаще всего используют в своих названиях пермские бизнесы

В топе городов-миллионников по разнообразию названий организаций Пермь находится на 14-м месте из 16. В лидерах — Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Судя по изученным данным, в Перми характерные слова в названиях — «кама», «печь» и «урал». Их предприниматели используют как минимум в два раза чаще, чем в других городах.

Чаще всего названия бизнесов в России начинаются с буквы «С», а самой редкой стал «Ъ». В топе самых распространенных имен — Елена, Ольга, Анна, Татьяна и Ирина, а из фамилий чаще всего в названия попадают Ивановы, Кузнецовы и Поповы.

Средняя длина названий бизнесов в России составляет 17 символов. Самые длинные варианты содержат более 200 символов, а самые короткие — всего 1: например, сервис доставки еды «Ё» в Набережных Челнах.

Информационный обзор редакции.