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В зеркальную дату в Пермском крае зарегистрировали брак 550 пар

В красивую дату, 26.06.2026, в Пермском крае зафиксировали свадебный рекорд. В этот день поженились 550 пар.

В комитете ЗАГС Пермского края рассказали, что лидером стала Пермь — 26 июня здесь зарегистрировали брак 172 пары. В Березниках в этот же день было создано 30 новых семей, а в Чайковском и Краснокамске по 22.

В 2025 году красивая дата была каждого 25-го числа, всего их выбрали 1793 пары. Но самым популярным днем для регистрации брака стало 25 июля 2025 года, в этот день появилось 390 новых семей.

Информационный обзор редакции.

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