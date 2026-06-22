Стало известно, сколько лет жизни пермяки отдают первому месту работы

Самыми преданными первому месту работу стали жители Еврейской АО и Забайкальского края, где сотрудники трудятся в среднем 6,3 и 6,1 года. Также в топ-10 республики Кабардино-Балкария, Коми, Архангельская, Магаданская, Мурманская, Липецкая, Костромская области, Карачаево-Черкессия Камчатский край. Пермяки остаются с первым работодателем в среднем 5,1 года, а в среднем по России этот показатель равен 4,8 года. Самые короткие взаимоотношения с работодателем, как правило, в Санкт-Петербурге и Москве — 4,2 года.

Аналитики HeadHunter отметили, что чем старше сотрудник, тем дольше он остается на первом месте работы: в возрасте 18-24 года в среднем 1,4 года, с 35-44 лет — пять лет, а старше 55 — больше 12 лет. Мужчины обычно дольше остаются на первом месте работы — пять лет против женских 4,5 года.

Информационный обзор редакции.