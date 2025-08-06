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Поддельную молочную продукцию в магазинах обнаружил Роспотребнадзор

За шесть месяцев 2025 года Роспотребнадзор проверил 760 предприятий и объектов, которые занимаются производством и продажей «молочки». В 16% случаев были обнаружены нарушения санитарных норм.

Freepik

Из 3,9 тыс. исследованных проб молочной продукции 4,6% оказались нестандартными, сообщает «Рифей». В 0,78% образцах коровьего молока обнаружили отклонения в жирно-кислотном составе.

Проверки Роспотребнадзора вскрыли разные нарушения, связанные с продажей «молочки». Среди них: несоблюдение условий хранения и сроков годности, несоответствие маркировки, а также признаки фальсификации — замена молочного жира растительным.

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