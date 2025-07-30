В Перми планируются выступления Сергея Лукьяненко и Артемия Лебедева

В Перми планируется выступление писателя-фантаста Сергея Лукьяненко, придумывавшего вселенную «Дозоров». Он значится в списке приглашенных спикеров вместе с дизайнером Артемием Лебедевым, чиновником Виталием Мутко, бизнесменом Андреем Кузяевым на деловом форуме «Город будущего».
Событие намерены провести в УДС «Молот» 22 и 23 августа. На форум съедутся представители федеральных и региональных властей, а также бизнеса. Среди тем для обсуждения: комплексное развитие территорий, цифровизация и кибербезопасность, строительство, общественный транспорт и дорожная сеть.
Кстати, на фестивале «Причал», который проходил 26-27 июля, в Перми неожиданно выступил с лекцией писатель Алексей Иванов: его не было заявлено в программе.
Информационный обзор редакции. 12+
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