В Перми планируются выступления Сергея Лукьяненко и Артемия Лебедева

Событие намерены провести в УДС «Молот» 22 и 23 августа. На форум съедутся представители федеральных и региональных властей, а также бизнеса. Среди тем для обсуждения: комплексное развитие территорий, цифровизация и кибербезопасность, строительство, общественный транспорт и дорожная сеть.

Кстати, на фестивале «Причал», который проходил 26-27 июля, в Перми неожиданно выступил с лекцией писатель Алексей Иванов: его не было заявлено в программе.

Информационный обзор редакции. 12+