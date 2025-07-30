Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

В Перми планируются выступления Сергея Лукьяненко и Артемия Лебедева

В Перми планируется выступление писателя-фантаста Сергея Лукьяненко, придумывавшего вселенную «Дозоров». Он значится в списке приглашенных спикеров вместе с дизайнером Артемием Лебедевым, чиновником Виталием Мутко, бизнесменом Андреем Кузяевым на деловом форуме «Город будущего».

Сергей Лукьяненко/ВКонтакте

Событие намерены провести в УДС «Молот» 22 и 23 августа. На форум съедутся представители федеральных и региональных властей, а также бизнеса. Среди тем для обсуждения: комплексное развитие территорий, цифровизация и кибербезопасность, строительство, общественный транспорт и дорожная сеть.

Кстати, на фестивале «Причал», который проходил 26-27 июля, в Перми неожиданно выступил с лекцией писатель Алексей Иванов: его не было заявлено в программе.

Информационный обзор редакции. 12+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: