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Красивую дату для регистрации брака 25 июля выбрали рекордное количество пар

В ЗАГСах Пермского края 25 июля 2025 года был свадебный бум. Красивую дату для регистрации брака выбрало рекордное количество пар.

Freepik

Более 300 пар поженились в Пермском крае 25 июля 2025 года, сообщает «Вести-Пермь». Для сравнения: предыдущую красивую дату для свадьбы выбрали более 260 пар.

Чтобы все желающие смогли зарегистрировать свой брак, в Перми открыли дополнительную площадку — «Хрустальный зал» на набережной Камы. По данным управления ЗАГС администрации Перми, она также будет работать каждую пятницу августа.

Информационный обзор редакции.

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