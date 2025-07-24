Женщина потребовала с парикмахера более миллиона рублей за стрижку, которую не собиралась делать

В декабре 2024 года пермячка записалась на окрашивание в технике «шатуш». От стрижки она отказалась, пояснив, что долгое время отращивала кудри. Парикмахер (она же владелица бизнеса) в течение девяти часов занималась окрашиванием. В пресс-службе Ленинского районного суда объяснили, что процедуру мастер выполнила с нарушением технологии — не расчесывала волосы во время смывания состава краски. В итоге они запутались.

Парикмахер решила отрезать часть волос клиентки, а также выбрить их на шее с переходом на затылок. За свою работу мастер деньги не взяла. А ее клиентка после неудачной прически собралась нарастить волосы, по ее словам, в среднем за три года ей придется заплатить около 450 тыс. рублей.

Женщина подала досудебную претензию о возмещении ущерба, которая осталась без ответа. Парикмахер же объяснила, что клиентка сама пожелала постричь волосы, а наращивание оценила в 60 тыс. рублей. Суд встал на сторону пострадавшей, посчитав, что парикмахер оказала услугу ненадлежащего качества, а стрижка волос оказалась вынужденной — из-за невозможности расчесать спутанные волосы. В итоге парикмахеру придется заплатить 60 тыс. рублей, а также 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и 4,5 тыс. штрафа.