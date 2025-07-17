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Стала известна программа благотворительной книжной барахолки

Организаторы книжной барахолки, которая пройдет 18 июля в Garage Healthy Bar, раскрыли детали программы. Пермяков на благотворительном фестивале ждут разные события: от лекций до презентации. 

Юлия Норина

Фестиваль начнется с клуба, в котором участники обсудят книги на оставшуюся часть лета. Позже состоится презентация альманаха «Действующие лица: благотворительность в современной российской литературе». Одним из его авторов стала пиарщица проекта «Территория передышки» Татьяна Жикина. 

Жители города посетят обсуждение, посвященное еде в литературе, мастерскую по созданию издания небольшого тиража и лекцию о независимой библиотеке как форме жизни. На фестивале также будет работать детская зона. Книжный аукцион проведут вечером.

На книжной барахолке пермяки не только дарят прочитанным книгам вторую жизнь, но и помогают тем, кто остался без дома. 

Все вырученные деньги направятся на работу дневного центра «Территории передышки». Его сотрудники помогают людям восстановить документы и закупают для них медикаменты. Посетители в центре также могут помыться и постирать вещи.

За 2024 год удалось собрать более 56 тысяч рублей. 

Мы подготовили подборку событий, которые пройдут в Перми с 18 по 20 июля. Среди них — множество фестивалей разной направленности и вечеринка на теплоходе!

Информационный обзор редакции. 6+

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