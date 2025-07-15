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В Перми пройдет женский флешмоб в красных платьях

По центральным улицам Перми 20 июля пройдутся девушки и женщины в красных платьях. Пермячки примут участие в фестивале «В красных платьях» (12+). Событие напомнит женщинам, как много прекрасного они несут в этот мир. Об этом говорится на официальном сайте проекта.

Проект «В красных платьях» Пермь

Для жительниц Прикамья пройдут встречи с экспертами, мастер-класс по подбору бьюти-продуктов, запоминающаяся фотосессия и многое другое.

«Вместе мы создадим живое сердце, напоминающее миру о важности заботы и взаимопонимания», — обещают организаторы.

В фестивале могут участвовать также девушки в возрасте с 14 до 18 лет, но вместе со своей родственницей. 

Проект запустили в 2018 году в Красноярске. За семь лет в нем поучаствовали более 30 тысяч представительниц прекрасной половины человечества. В текущем году в проекте участвует 31 российский город.

Если вы еще не решили, как будете отдыхать в ближайшие дни после рабочих задач, то советуем заглянуть в нашу подборку самых интересных событий этой недели. 

Информационный обзор редакции.

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