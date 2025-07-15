В Перми пройдет женский флешмоб в красных платьях

Для жительниц Прикамья пройдут встречи с экспертами, мастер-класс по подбору бьюти-продуктов, запоминающаяся фотосессия и многое другое.

«Вместе мы создадим живое сердце, напоминающее миру о важности заботы и взаимопонимания», — обещают организаторы.

В фестивале могут участвовать также девушки в возрасте с 14 до 18 лет, но вместе со своей родственницей.

Проект запустили в 2018 году в Красноярске. За семь лет в нем поучаствовали более 30 тысяч представительниц прекрасной половины человечества. В текущем году в проекте участвует 31 российский город.

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