Стало известно, когда пройдет ежегодная книжная барахолка

Ежегодный благотворительный фестиваль «Книжная Барахолка» стартует 18 июля в Garage Healthy Bar. Его суть заключается в том, что участники находят старым книгам новое место в чужой домашней библиотеке. Заодно помогают людям, которые остались без крыши над головой.
Сбор книг ведется до 15 июля в специальных пунктах. Можно принести произведения разной направленности: от классической литературы до нон-фикшн. Единственное условие — книги должны быть в хорошем состоянии.
Участников фестиваля ждут детские творческие мастер-классы и, конечно же, лекции о литературе. Гости смогут выбрать понравившееся произведения и обменять их на пожертвования.
Собранные деньги пойдут на поддержку дневного центра проекта «Территория передышки». В нем занимаются восстановлением документов людям без жилья, покупают лекарства и предоставляют возможность помыться и постирать вещи.
В 2024 году по итогам фестиваля пермяки задонатили более 56 тысяч рублей.
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