Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Стало известно, когда пройдет ежегодная книжная барахолка

Ежегодный благотворительный фестиваль «Книжная Барахолка» стартует 18 июля в Garage Healthy Bar. Его суть заключается в том, что участники находят старым книгам новое место в чужой домашней библиотеке. Заодно помогают людям, которые остались без крыши над головой.

Пресс-служба «Территории передышки»

Сбор книг ведется до 15 июля в специальных пунктах. Можно принести произведения разной направленности: от классической литературы до нон-фикшн. Единственное условие — книги должны быть в хорошем состоянии.

Участников фестиваля ждут детские творческие мастер-классы и, конечно же, лекции о литературе. Гости смогут выбрать понравившееся произведения и обменять их на пожертвования.

Собранные деньги пойдут на поддержку дневного центра проекта «Территория передышки». В нем занимаются восстановлением документов людям без жилья, покупают лекарства и предоставляют возможность помыться и постирать вещи.

В 2024 году по итогам фестиваля пермяки задонатили более 56 тысяч рублей.

Если не знаете, чем заняться на этих выходных, смотрите нашу свежеиспеченную подборку с предстоящими событиями Перми.

Информационный обзор редакции. 12+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: