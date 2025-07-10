Стало известно, когда пройдет ежегодная книжная барахолка

Сбор книг ведется до 15 июля в специальных пунктах. Можно принести произведения разной направленности: от классической литературы до нон-фикшн. Единственное условие — книги должны быть в хорошем состоянии.

Участников фестиваля ждут детские творческие мастер-классы и, конечно же, лекции о литературе. Гости смогут выбрать понравившееся произведения и обменять их на пожертвования.

Собранные деньги пойдут на поддержку дневного центра проекта «Территория передышки». В нем занимаются восстановлением документов людям без жилья, покупают лекарства и предоставляют возможность помыться и постирать вещи.

В 2024 году по итогам фестиваля пермяки задонатили более 56 тысяч рублей.

Если не знаете, чем заняться на этих выходных, смотрите нашу свежеиспеченную подборку с предстоящими событиями Перми.

Информационный обзор редакции. 12+