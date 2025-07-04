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«Беспилотную опасность» объявили в Пермском крае

Режим «Беспилотной опасности» ввели 4 июля в Пермском крае. Он начал действовать с 12:20 по местному времени. Он обозначает, что Это в регионе зафиксировано или ожидается появление угроз, связанных с использованием БПЛА, которые могут представлять опасность для граждан, инфраструктуры или воздушного движения.

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Режим ввели на территории Пермского края из-за инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах. «Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз. Пермяков просят быть внимательными и не поддаваться панике», — сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.

Аэропорт Большое Савино временно перестал принимать самолеты. 

Пресс-служба МЧС по Пермскому краю/Telegram
Пресс-служба МЧС по Пермскому краю/Telegram
Пресс-служба МЧС по Пермскому краю/Telegram
Пресс-служба МЧС по Пермскому краю/Telegram
Пресс-служба МЧС по Пермскому краю/Telegram

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