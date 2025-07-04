«Беспилотную опасность» объявили в Пермском крае

Режим «Беспилотной опасности» ввели 4 июля в Пермском крае. Он начал действовать с 12:20 по местному времени. Он обозначает, что Это в регионе зафиксировано или ожидается появление угроз, связанных с использованием БПЛА, которые могут представлять опасность для граждан, инфраструктуры или воздушного движения.