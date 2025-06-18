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Обнаружена накрутка в голосовании премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми»

Техническая служба редакции «Прм.Собака.ru» обнаружила подозрительную активность в голосовании по нескольким номинациям премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми»-2025. 

Freepik

Напоминаем о правилах премии: все накрученные (увеличенные автоматически или коммерческими способами) голоса будут сняты до подведения итогов. Каждый из тех, кто предоставлен в этом году на премии — бесспорно яркий и талантливый лидер в своей сфере, который делает жизнь в Пермском крае лучше. Поэтому мы призываем отказаться от нечестных способов поддержки своего номинанта. Голосование продлится до 25 июня включительно.

Сама премия пройдет 26 июня в частной филармонии «Триумф». По традиции журнал «Прм.Собака.ru» выпустит коллекционный номер. В нем будут портреты и интервью всех номинантов премии.

Информационный обзор редакции. 16+

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