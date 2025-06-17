Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Выборы губернатора в Пермском крае будут идти три дня

В сентябре 2025 года в Пермском крае пройдут выборы губернатора. Голосование будет идти три дня — 12, 13 и 14 сентября. Такое решение принял краевой избирком.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

В течение последних пяти лет основные выборы в Пермском крае проводят в течение трех дней. По данным ВЦИОМ, 68% россиян оценивают такой формат удобным. Во время выборов в Пермском крае будет вести видеофиксацию на всех избирательных участках. Бюллетени после голосования будут перекладывать в специальные сейф-пакеты и до момента подсчета хранить в сейфах под постоянным видеонаблюдением, рассказали в пресс-службе краевого избиркома.

В этом году на выборах губернатора Пермского края будут применять дистанционное электронное голосование. Заявления для него будут применять с 28 июля 2025 года. По данным избиркома, голосовать в 2025 году около двух миллионов жителей Пермского края, включенных в списки избирателей.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: