Выборы губернатора в Пермском крае будут идти три дня

В течение последних пяти лет основные выборы в Пермском крае проводят в течение трех дней. По данным ВЦИОМ, 68% россиян оценивают такой формат удобным. Во время выборов в Пермском крае будет вести видеофиксацию на всех избирательных участках. Бюллетени после голосования будут перекладывать в специальные сейф-пакеты и до момента подсчета хранить в сейфах под постоянным видеонаблюдением, рассказали в пресс-службе краевого избиркома.

В этом году на выборах губернатора Пермского края будут применять дистанционное электронное голосование. Заявления для него будут применять с 28 июля 2025 года. По данным избиркома, голосовать в 2025 году около двух миллионов жителей Пермского края, включенных в списки избирателей.