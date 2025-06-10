Обещал прибыль и выпускной в Эмиратах: блогер смогла отсудить с продюсера онлайн-курса больше 1 миллиона рублей

В феврале 2024 года пермячка купила премиум-тариф у наставника, чтобы продвинуть свой бизнес по помощи женщинам в восстановлении после родов. За 1 млн рублей ей пообещали разработку и запуск продукта, прирост аудитории в соцсетях, рекламное сопровождение, регулярные консультации, в том числе с психологом, выпускной с наставником в ОАЭ и прибыль от продаж. Но программу обучения не начали и даже не предоставили. До начала курса девушку не предупредили о том, что кроме 1 млн рублей, потребуются дополнительные расходы: оплата видеографа, услуг по разработке сайта, расходов на рекламу, а также выпускного в Эмиратах. В итоге пермячка не смогла получить тех знаний и навыков, на которые рассчитывала, поэтому подала в суд.

Бизнес-тренер не согласился с исковыми требованиями, сказав, что исполнил все принятые на себя обязательства по договору. «К указанным правоотношениям сторон не могут быть применены нормы о Защите прав потребителей, поскольку услуга по "продюсированию" заключается в предоставлении наставничества по масштабированию бизнеса заказчика, увеличении его прибыли и не относится к образовательной. В ходе рассмотрения дела было получено заключение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, содержащее вывод о том, что между сторонами заключен договор об оказании услуг, направленных на передачу знаний. Договор является смешанным, в нем предусмотрены как образовательные или просветительские, так и иные виды услуг», — объяснили в пресс-службе Ленинского районного суда.

В итоге суд решил, что права потребителя нарушены, поэтому в бизнес-тренера взыскали всю сумму за курс (1 млн рублей), а также штраф в 200 тыс. рублей и компенсацию морального вреда (20 тыс. рублей).