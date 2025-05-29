Появилось видео с медвежонком, который бегал по студенческому городку

Мишка пробежал мимо корпуса с бассейном и направился в сторону общежитий, где живут иностранные студенты. «Надеемся, что он уже вернулся в свою привычную среду обитания, но на всякий случай напоминаем: если встретите косолапого — не приближайтесь и не кормите его», — напомнили в пресс-службе ПНИПУ.

Кстати, это не единственные за последнее время случаи выхода диких животных в городские пространства. В начале недели местные жители сняли стадо кабанчиков, бегающих по Верхней Курье, а также бобра, переходившего КамГЭС.

Информационный обзор редакции.