На летний отдых, оздоровление и занятость детей выделили более 409 миллионов рублей

В этом сезоне появилась новая форма бюджетной поддержки — сертификаты и компенсации на отдых в палаточных лагерях. Всего на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в Перми выделено более 409 млн рублей из бюджетов всех уровней. В этом году летний отдых в городе для детей включает в себя: 15 образовательных учреждений с круглосуточным пребыванием, 47 мест для бесплатных тренировок, 32 спортивные площадки, а также лагеря с дневным пребыванием и разновозрастные отряды на базе муниципальных учреждений образования, культуры и спорта.

Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, для подростков остается популярным трудовой формат летней занятости. В отрядах в этом году будут работать около 4,5 тысяч подростков. Продолжит действовать проект «Отряды мэра», в котором появятся новые направления — «Консультант-экскурсовод» и «Помощник инструктора по ЗОЖ».