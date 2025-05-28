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На летний отдых, оздоровление и занятость детей выделили более 409 миллионов рублей

В 2025 году программа летнего отдыха охватит более 140 тыс. детей от 7 до 17 лет в Перми. По данным замглавы администрации Перми Екатерины Мальцевой, каждый третий ребенок сможет воспользоваться бюджетной поддержкой на отдых, оздоровление или организованную занятость.

Freepik

В этом сезоне появилась новая форма бюджетной поддержки — сертификаты и компенсации на отдых в палаточных лагерях. Всего на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в Перми выделено более 409 млн рублей из бюджетов всех уровней. В этом году летний отдых в городе для детей включает в себя: 15 образовательных учреждений с круглосуточным пребыванием, 47 мест для бесплатных тренировок, 32 спортивные площадки, а также лагеря с дневным пребыванием и разновозрастные отряды на базе муниципальных учреждений образования, культуры и спорта.

Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, для подростков остается популярным трудовой формат летней занятости. В отрядах в этом году будут работать около 4,5 тысяч подростков. Продолжит действовать проект «Отряды мэра», в котором появятся новые направления — «Консультант-экскурсовод» и «Помощник инструктора по ЗОЖ».

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